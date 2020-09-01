İlhan Palut: Taraftarımız merak etmesin gereken hamleler yapılacak

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıkları kapsamında Afyonkarahisar kampını noktalayan Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut, değerlendirmelerde bulundu. Başarılı bir dönem geçirdiklerine inandığını ifade eden genç teknik adam, "Hava şartları da çalışmamız için oldukça elverişliydi. Herkes gereken çalışmayı yaptı. Genç ağırlıklı bir kadroyla kampa gittik. Özellikle gençlerimizin performansından memnun kaldım diyebilirim. Çok çalıştılar, maçlarda şans buldular. Kendilerini geliştirmeye devam edecekler" diye konuştu.

Takımda 8 genç ismin olduğunu kaydeden Palut, "Rezerv lig kurulacak. Bu oluşumun ardından şans veremediğimiz futbolcular burada oynayacak. Herkesin gelişimini takip edeceğiz. Biz Göztepe olarak gençlerimize şans vermek, onları Türk futboluna armağan etmek istiyoruz. Elbette futbolun ekonomik yönünü de düşünmek zorundayız. Genç oyuncularımızdan gelir de elde edersek bu hepimize kazanç olacaktır" yorumunu yaptı.

"TAKVİYELER GELECEK"

İlhan Palut, transfer çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Geçen sezonun koronavirüs salgını nedeniyle zorlu geçtiğini hatırlatan Palut, "Uzun ve yorucu bir sezonu geride bıraktık. Bu sezon da kendimize hedefler koyduk. Takımımıza yeni futbolcular katılacak. Transfer görüşmelerimiz sürüyor. Taraftarımız merak etmesin gereken hamleler yapılacak" dedi. Göztepe, Afyon kampında iki hazırlık maçı oynadı. Sarı-kırmızılılar Süper Lig'deki rakibi Ankaragücü'ne 2-1 yenilirken, 1. Lig temsilcisi Menemenspor'u 2-1 yenmişti. Göz-Göz yeni sezon hazırlıklarına yarın Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde devam edecek.