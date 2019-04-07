İlhan Palut: 'Son vuruşu bir türlü yapamadık'

Spor Toto 1. Lig’in 28. haftasında Hatayspor, deplasmanda karşı karşıya geldiği Ümraniyespor ile 0-0 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Karşılaşmanın dengeli başladığını aktaran Palut, "Buradan 3 puanla dönmek istiyorduk. Maçın zorluğunu, rakibin kendi sahasında etkili olduğunu biliyorduk. Maç dengeli başladı. Rakip ilk yarıda belli periyotlarda kalemizi yokladı. İkinci yarıda 50-70 arasında net pozisyonlar bulduk. Bir türlü son vuruşu yapamadık. Son pasları gerçekleştiremedik. O dakikalarda gol bulup kazanabilirdik. Rakip riskler alabilirdi” şeklinde konuştu.

"İlk 2 için savaşacağız, olmazsa play-offta olmak istiyoruz”

Lig sıralamasında ilk iki için mücadele edeceklerinin altını çizen deneyimli teknik direktör, "Ümraniyespor son 10 dakika maça ortak oldu ve hatta daha enerjili oynadılar. İki tarafın da kazanabileceği bir maçtı. Ligin üst sıraları için mücadelemiz devam edecek. Son 6 maçı da kazanmak istiyoruz. İlk 2 sıra için savaşımız sürecek. Bu olmazsa bile play-off'ta yer almak istiyoruz” diye konuştu.

İHA