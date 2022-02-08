İlhan Palut: Savunmamızla kaybettik

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda VavaCars Fatih Karagümrük, İttifak Holding Konyaspor 'u 5-4 mağlup ederken, müsabakanın ardından Yeşil-Beyazlılar'ın hocası İlhan Palut karşılaşmayı değerlendirdi.

Başarılı çalıştırıco şunları söyledi:

"Karşılaşmanın değerlendirmesi skorda belli. 4 gol attık 5 gol yedik. Hücumsal anlamda 4 gol atabildik, daha fazlasını da atabilirdik ama defansif olarak yediğimiz 5 gol dışında rakibe başka pozisyonlar da verdik. Günün sonunda kupadan elendiğimiz için üzgünüz. Golleri nasıl beraber atıyorsak golleri de beraber yiyoruz. Takım savunmasının önemini, ortak topların önemini yaşayarak gördük. Takım savunması performansımızla kupaya veda ettik."

"Karagümrük'ü tebrik ediyorum. Elenmemiz iyi oldu diye bir düşünce doğru olmaz. Maçın başındaki bakışımız bu değildi. Kimseyi kandırmaya gerek yok. Rotasyon yaptık, bazı oyuncuları sonradan kullandık. Bu önem vermediğimiz için değil onlara da güvendiğimiz içindi. Oyunun bazı bölümünde bu güven haklı çıkarken bazı bölümlerde başarısız olduk. Bir yük kalktı diyemem ama tutunacağımız tek bir hedefimiz kaldı. Yarından itibaren de onun çalışmalarına başlayacağız."

"Bugün çok zor şartlar vardı. Oyuncular ve hakemler 120 dakika yağmur, soğuk ve ağır bir zeminle mücadele etti. Ahmed Hassan sakatlığı nedeniyle maça devam edemedi. Son bölümde 3 oyuncuyu kramp, çekmelerle alakalı oyuncuları çıkarmam gerekiyordu. Amilton'un devam etmemesi gerekiyordu, Oğulcan oyun ritmini düşürdü, Adil sekerek maçı bitirdi. Biz de bu şekilde üstlerine gitmeden sakin bir şekilde maçı bitirelim dedik. Yıpratıcı bir maç oldu. Ufak tefek hasarlar bıraktı. Yarın çalışmalara başlamadan durum tespiti yapacağız ve lig maçı hazırlıklarına başlayacağız."

"Ahmed Hassan alt adalesinde ani bir hareketten dolayı batma hissettiğini söyledi. Şu an itibariyle oynayacak değil. Ahmed Hassan'ı üst üste kullandık son haftalarda. Yarın hepsinin durumuyla alakalı sağlık ekibimiz genel bir açıklama yapacaktır."



