İlhan Palut: Şartlar ne olursa olsun mücadeleyi bırakmayacağız

Süper Lig'in ilk 2 haftasında Yukatel Denizlispor'u mağlup edip Yeni Malatyaspor'la berabere kalan 4 puanlı Göztepe yarın evinde Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçta Yasin Kol düdük çalacak. Ev sahibi sarı-kırmızılılarda antrenmanda sağ diz yan bağlarından sakatlanan yeni transfer orta saha Nwobodo mücadele forma giyemeyecek. Tedavisi tamamlanan İtalyan futbolcu Napoleoni ise görev verilmesi durumda sahadaki yerini alabilecek.

Teknik direktör İlhan Palut, 1 puanı bulunan Gaziantep FK'nın İzmir'de çıkış arayacağını ve maçın çekişmeli geçeceğini söyledi. Genç teknik adam, "Sezona iyi başladığımızı düşünüyorum. Rakibimiz de güçlü ve iyi bir ekip. Elbette koronavirüs nedeniyle maçımızın taraftarsız oynanacak olması handikap. Fakat şartlar ne olursa olsun mücadeleyi bırakmayacağız. Sahada terimizin son damlasına kadar kendimizi göstereceğiz" diye konuştu.