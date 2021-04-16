İlhan Palut: Planlarımızın gol hariç hepsi gerçekleşti

Süper Lig’de sahasında Hes Kablo Kayserispor ile 0-0 berabere kalan İttifak Holding Konyaspor’da teknik direktör İlhan Palut, takımın performansından memnun olduğunu belirtti. Palut, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, oynadıkları oyunun karşılığını alamadıkları için üzgün olduklarını bildirdi.

Kazanmak istedikleri bir maç olduğunu ve sahaya üç puan için çıktıklarını ifade eden Palut, şunları kaydetti:

"Sahaya çıkarken tek hedefimiz üç puandı. Oyuna baktığımız zaman, birinci ve ikinci yarı ayırt etmeden söylemeliyim ki, takımım istediklerimin hemen hepsini yaptı. Topu kaleye gönderemedik, sadece golü bulamadık. Onun haricinde maçın başından sonuna kadar oyun hakimiyeti bizdeydi. Defansif anlamda da müsabakayı pozisyon vermeden tamamladığımız için memnunum. Bize düşen, bu oyunumuzu sürdürmek, bu standardın altına düşmemek ve ihtiyacımız olan puanları bir an önce almaktır."

Palut, maçı kazanmak için her şeyi yaptıklarını vurgulayarak, "Maç öncesi planlarımızın gol hariç hepsi gerçekleşti. Bu maçtaki tek üzüntüm, oynadığımız oyunun karşılığını alamamak ve kazanamamak oldu." değerlendirmesinde bulundu.