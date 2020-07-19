İlhan Palut: Oyuncularımın sahaya koydukları karakterden memnunum

Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray'a konuk olan Göztepe, sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Ligdeki kazanamama serisi 7 maça çıkan Göztepe’de teknik direktör İlhan Palut, 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulundu.

Oyuncularının gösterdiği mücadeleden memnun olduğunu vurgulayan Palut, şu ifadeleri kullandı:

'Oyuncularımın sahaya koydukları karakterden son derece memnunum'

"Galatasaray deplasmanına özellikle hücumsal anlamda eksikler ile geldik ama takımım 90 dakika boyunca oyun disiplininden kopmadı. Rakibimize verilebilecek en az miktarda pozisyonu verip çok sayıda net gol pozisyonu yakaladık. Emre Akbaba'nın becerisi ve bunun yanında 2 tane de kötü gol yedik ama bunlar futbolda var. Ben oyuncularımın gösterdiği mücadeleden sahaya koydukları karakterden son derece memnunum.''

'VAR'dan dönen golümüz aslında bir çok şeyin özeti gibiydi'

''Memnun olmadığım şeyler de var tabi; maçın hakemleri Atınç'ın penaltı pozisyonunda çok ağır bir penaltı kararı verdiler tıpkı Gençlerbirliği maçında Alpaslan'ın pozisyonuna verilen karar gibi. Demek ki biz kendi ceza sahamız içerisinde rakip oyunculara hiçbir şekilde dokunmamalıyız. VAR'dan dönen golümüz aslında bir çok şeyin özeti gibiydi. Oyuncumuz pas attıktan sonra doğal olarak ayağını yere indirmesi gerekiyor. Bu tip takdir hakları takımımızın sahaya koyduğu karakterin maalesef önüne geçip skoru rakibimize kaydırdı."