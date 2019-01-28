İlhan Palut: Oyun istediğim düzeyde değildi

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Hatayspor, deplasmanda karşılaştığı Kardemir Karabükspor'u 2-0 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, 10 gün içinde iki kupa ve bir lig maçı oynayarak Karabük’e geldiklerini söyleyerek, “Takımda fiziksel ve mentol bir yorgunluk beni korkutuyordu. Dönem dönem maçta bu kendisini hissettirdi. İlk yarıya baktığımızda bir gol bulabildik ama maçı koparacak pozisyonlara girdik. Ama yinede oyun istediğim düzeyde değildi. Karabükspor dönem dönem mücadelesi ile maça ortak oldu. İkinci ayrı yine etkili başlayarak pozisyonlar bulduk ve üstüne rakip eksik kaldı. Bu noktada üçüncü bölgede daha dikkatli olup, oyunu erken bitirmeliydik. 1-0’lık skor rakip takımı devamlı oyunun içerisinde tuttu. Son 10 dakikada rakip 2 kırmızı kart gördü. Bu dakikadan sonra oyun hem bizim hem de onlar için oyun son derece değişik ve konsantrasyon bozucu bir hal aldı. Daha iyi oynamamız gerekiyordu. Bunu yoğun maç trafiğinin fizik ve mental yorgunluğuna bağlıyorum. Denizlispor maçına hazırlanacağız. Bizim için önemli bir maç. Bu maçı geride bırakacağız. Karabükspor’un genç oyuncularıyla verdiği mücadeleden dolayı kutluyorum” diye konuştu.