İlhan Palut: Orta ve uzun vadede kazanan Konyaspor olacaktır

Orta ve uzun vadede kazananın Konyaspor olacağını ifade eden İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, "İyi hazırlandık ama maçın ilk 10 dakikası iki takım için de beklenmedik sürprizlerle başladı. Hamsik'in oralara girip, orta yaptığını bildiğimiz ve çalıştığımı halde golü yedik. Trabzonspor 'a baktığımız zaman 10 dakika içerisinde eksik kaldılar. Golü yediğimiz andan itibaren, hemen tepki verdik. 90 dakika boyunca devam ettirdik. Çok fazla ceza sahasında topla buluşma, çok fazla pozisyon ve rakip kalecinin çok ekstra bir oyunu bugün yediğimiz bir şanssız gol, 1 puanla ayrılmamızın nedenlerinden birisi. Genel manada takımın gösterdiği arzu ve istekler, hücumsal anlamda çok memnunum. Belki 2 puan kaybettik ama bu standardımızı diğer maçlara taşıdığımız zaman, orta ve uzun vadede kazanan Konyaspor olacaktır" ifadelerini kullandı.