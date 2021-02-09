İlhan Palut, Konyaspor’da ilk antrenmanına çıktı

İttifak Holding Konyaspor’da İsmail Kartal’dan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen İlhan Palut, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeşil-beyazlılar, 11 Şubat Perşembe günü Beşiktaş’ı konuk edeceği Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör İlhan Palut, Kayacık Tesisleri’ndeki antrenman öncesi oyuncularla saha içerisinde toplantı yaptı. Antrenmanda, Süper Lig’in 24. haftasında Beşiktaş ile oynanan müsabakaya ilk 11’de başlayan oyuncular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncuların, koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanı, pas ve topla oyun çalışmalarıyla tamamladığı kaydedildi.