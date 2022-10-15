İlhan Palut: Konyaspor yarışta kalacak

Gaziantep'le karşılaşacak olan Konyaspor 'da teknik direktör İlhan Palut açıklamalarda bulundu. Palut, "Calvo sarı kart cezalısı olmasından dolayı, Cebrail de sakatlığından dolayı bu maçta kullanamayacağımız oyuncular. Onun dışında takımımız tam kadro çalışmalarını sürdürüyor. Son derece dikkatli olmamız gereken, mücadele etmemiz gereken bir maç. Coşkulu oynamamız gereken bir maç" dedi ve ekledi:

'Erken kopmalar olmaz'

"10. haftaya doğru geliyoruz. Geçen yılki gibi erken kopmaların, bazı takımların doğal zirve adaylarının çok erken şampiyonluk yarışı dışında kalacağını düşünmüyorum. Ben uzun süre ligin üst sıralarının 6-7 takımla süreceğini düşünüyorum. Bu da ligimizin kalitesi ve yarışın heyecanlı olması adına güzel bir durum. Bu yıl çok takımın zirve mücadelesi vereceğini düşünüyorum. Kendi özelimizde de sürekli istikrarlı bir gidişle üst sıraları hedefleyen bir takım olarak devam ederiz lige. Biz bulunduğumuz yeri korumak kadar daha da ileri gitmek isteyen bir takımız. Bunun için tüm takım konsantre bir şekilde Gaziantep maçını kazanmak istiyoruz."