İlhan Palut, Konyaspor tarihine geçti

Konyaspor ’un başında harika bir sezon geçiren, oynattığı futbolla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan İlhan Palut, şimdiden kulüp tarihinde önemli bir yer edindi. Yeşil-Beyazlı takımda topladığı 23 puanla lige damga vuran genç teknik adam, geçen sezondan bu yana çıktığı 30 maçta 49 puan elde etmiş oldu. Konyaspor’u 12 maç ve üzeri çalıştıran hocalar arasındaki puan ortalamalarına bakıldığında İlhan Palut 1.63 ile kulüp tarihinin en başarılı hocası konumuna geldi.

Kursu da bitiriyor

Pro Lisans kursunu da tamamlamak üzere olan Palut, son dönemin fark yaratan hocalarından bir tanesi durumunda. Konyaspor’la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan başarılı teknik adamın yeni ve uzun vadeli bir kontratla İç Anadolu ekibinde yola devam etmesi bekleniyor. Hatayspor’dan sonra Göztepe ’de çalışan Palut ve ekibinin kariyerindeki 3. takım Konyaspor.