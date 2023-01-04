İlhan Palut: Kazanmamız gerekiyordu

Kazanmak istedikleri maçtan 2 puan kaybettiklerini söyleyen Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, “Kazanmak istediğimiz bir maçtı. Kazanmamız gerekiyordu. Maç öncesi plan buydu. Sahanın içine baktığımız zaman da kazanmamız gereken bir maç olarak oyun devam etti. Ama kazanılması gereken bir maç, negatif anlamda nasıl bitirebilir, bunun dersini verdik. 2 puan kaybettik. Futbol maalesef bazen değerlendirme zamanı bile bırakmıyor. 3 gün sonra maçımız var ve tekrar bir şekilde bugün ne kadar üzülmüş olsak da, kazanmaya çok yakın olduğumuz maçtan 1 puanla ayrılıyor olsak da yarın itibariyle Karagümrük maçının hazırlıklarına başlayacağız” diye konuştu.

"VAR KAYITLARI SAHA İÇİNDE ÜLKE FUTBOLUNU KOPARMAYA DOĞRU GİDİYOR"

Teknik direktör Palut, bir basın mensubunun VAR odası kayıtlarının yayınlanmasıyla ilgili sorusuna, “Türk futbolunun marka değeri anlamında şu anda açıklamalar fırtınası, VAR kayıtlarının dinlenmesi tamamen saha içinden ülke futbolunu koparmaya doğru gidiyor. Bundan çok da memnun değilim, rahatsızım. Bazı sorunlar ve hatalar oluyor ama inşallah tez zamanda çözülür. ‘VAR kayıtlarında ne var, VAR hakemi ne demişti, biz de bir açıklama yapalım hakkımızı koruyalım’ gibi algı fırtınası bir an önce biter. Ligimizin marka değerini artıracak en doğru yer olan saha içine döneriz” şeklinde cevap verdi.

DHA