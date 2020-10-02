İlhan Palut: İstediğimiz sonucu alabileceğimize yürekten inanıyorum

Süper Lig'de geçen hafta evinde Gaziantep Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kalan 5 puanlı Göztepe yarın henüz puan alamayıp son sıraya demir atan Medipol Başakşehir deplasmanına çıkacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Özgür Yankaya'nın yöneteceği müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Konuk sarı-kırmızılılarda sağ dizinden sakatlanan yeni transfer Nwobodo karşılaşmada forma giyemeyecek.

Teknik direktör İlhan Palut, ligin son şampiyonu Başakşehir'in sezona istediği gibi başlayamadığını ancak çok zorlu bir maça çıkacaklarını söyledi. Rakiplerinin çıkış aradığını dile getiren genç teknik adam, "Başakşehir kaliteli oyunculardan kurulu bir ekip. Biz maça iyi hazırlandık. İstanbul'dan istediğimiz sonucu alabileceğimize yürekten inanıyorum" dedi.

Göztepe'nin son transferi Guilherme'nin de kafilede yer alması bekleniyor.