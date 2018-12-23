İlhan Palut: İkinci yarı için bitirdiğimiz yer bize umut veriyor

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Hatayspor, sahasında Balıkesirspor Baltok’u 3-0 mağlup etti.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut maça golle başladıkları için büyük bir avantaj elde ettiklerini belirterek, “İlk yarının son maçıydı, bizim için önemliydi. 3 puan alıp, ikinci yarı öncesi iyi bir pozisyonda bitirip daha umutlu bir bakışa sahip olmak istiyorduk ikinci yarıya. Saha şartları çok zordu. Her iki takımın futbolcularını da böyle bir saha da gösterdikleri mücadeleden dolayı kutluyorum. Maça gelince, maça golle başladık zaten bizim için büyük bir avantajdı. Ondan sonra 37 dakikada da 3-0’ı yakaladık. Bu arada rakibe duran toplar hariç pozisyon vermedik. Uzun bir takım Balıkesirspor, tabi kornerlerde duran toplar da etkili olabilen bir takımdı. Onları da atlatmayı bildik çok şükür. İkinci yarı rakibin net pozisyonu yoktu, tabi ki maça asılmak istediler. Bizde çok daha net pozisyonlar bulduk, skoru arttırabilirdik. Ama son hafta itibari ile güzel bir galibiyet oldu. İlk yarıyı güzel bir yer de bitiriyoruz, daha iyi de olabilirdi ama ikinci yarı için bitirdiğimiz yer bize umut veriyor. Şimdi dinlenme zamanı, devre arasın da çalışmalarımıza başlayarak ikinci yarıya kaldığımız yerden devam etmenin planlarını yapacağız” dedi.