İlhan Palut: Göztepe’nin yeri üst sıralar

Ligde ve kupada çıktığı son 7 maçı kaybetmeyen Göztepe’de moraller yüksek.

Gençlerbirliği deplasmanı öncesi konuşan teknik direktör İlhan Palut, “Ligde kolay maç yok. Biz yine en iyi mücadelemizi ortaya koyacağız. Önemli eksiklerimiz var ancak kime forma verirsek layıkıyla görevini yerine getirecektir. Hedefimiz her zamanki gibi 3 puanı alıp dönmek. Göztepe camiasının üst sıralarda yer alması gerekiyor” dedi.

Göztepe, 14 haftada 20 puan topladı.