İlhan Palut: Galip gelebilirdik

Tamer Tuna’nın yerine teknik direktörlük görevine gelen İlhan Palut, Göztepe’yi ayağa kaldırdı. Yeni hocasıyla kaybetmeyen İzmir ekibi, Fenerbahçe önünde ortaya koyduğu mücadele ile alkış aldı. Maçı değerlendiren İlhan Palut, “İyi oynadık. 3 puanı çok istedik. Takım 90 dakika boyunca elinden geleni yaptı. Sonuçta Fenerbahçe ile oynuyorsunuz. 1 puan kötü değil. Ancak oynadığımız futbola bakınca, galip gelebilirdik bugün. Yine de çok iyi yoldayız. Üstüne koyarak devam edeceğiz. Devre arasına kadar maksimum puanı toplamak istiyoruz” diye konuştu.

‘Taraftar memnun’

Gelişmeye devam edeceklerini söyleyen Palut “Her maça galibiyet için çıkıyoruz. Taraftarlarımıza da teşekkür ediyoruz. Ortaya konan futboldan memnun oldular ki, takımı tribüne çağırdılar maçın ardından. Bizim her zaman böyle mücadele etmemiz gerekiyor” dedi.