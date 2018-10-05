Spor Toto 1. Lig’in 8. haftasında Hatayspor, deplasmanda karşılaştığı Eskişehirspor’u 3 golle devirdi. Bu skorla puanını 11’e çıkaran Hatayspor'da Teknik Direktör İlhan Palut, kazandıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Teknik Direktör Palut, “Buraya gelirken zor bir maç olacağını düşünüyorduk. Çünkü Eskişehirspor kendi sahasında taraftarlarının da desteğiyle, genç takım olmasına rağmen çok iyi mücadele edip bu disiplini 90 dakika sürdürüyordu. Aslında maç beklediğimiz gibi de oldu. Maça iyi başladık ama ilk yarının ortalarından itibaren Eskişehir takımı üstünlüğü biraz daha ele aldı. Yarı sonunda attığımız golle içeri bir sıfır önde girdik. İkinci yarı tabii bu golle beraber Eskişehirspor takımının riskler alacağını biliyorduk. Büyük boşluklar yakaladık ve attığımız iki gol ile karşılaşmayı kazandık. Tabii ki eksiklerimiz var, 3-0 sonuca rağmen. Tabii ki Eskişehirspor’un genç bir takım olduğunu biliyoruz. Eksiklerimizi daha çok çalışarak milli maç arasında kapatmak istiyoruz. Daha iyi bir Hatayspor izletmek istiyoruz şehrimizde, taraftarlarımıza” dedi.