İlhan Palut: Bu gün takım kimliğimizden uzaktık

Spor Toto 1'inci Lig'in 21'inci haftasında Hatayspor, deplasmanda Gazişehir Gaziantep'e 2-0 mağlup oldu.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Gazişehir takımı ikinci yarı iyi bir başlangıcı yapamamıştı. Onun için bizim maçı bir final maçı niteliğinde değerlendirdiklerini biliyorduk ve bunun yansımalarını dönem dönem ortaya koydular. Maça da çok iyi ve istekli başladılar. Biz ise kendi oyunumuzun dışındaydık. İlk yarı boyunca istediğimiz oyunu hiçbir şekilde yansıtamadık ve çok basit pas hataları yaptık. İkili mücadelelerde istediğimiz düzeyde değildik. İlk yarı gol yemeden içeri girmeyi düşünürken son anlarda golü yedik. İlk yarı oynanan futbola baktığımız zaman hak ettiğimiz bir goldü bu gol. İkinci yarı oyunu dengelemeye ve rakip kalede görünmeye başladık. Gazişehir takımının da bu yarıda kontradan yakaladığı pozisyonlar vardı. Biz de riskler almaya almaya başladık ve sonuçta girdiğimiz pozisyonları da değerlendiremedik. Gazişehir takımı da maçı son anlarda bitirmesini bildi. Rakibimizi tebrik ediyorum. Biz uzun zamandır iyi skor, iyi mücadele iyi sonuçlarla sahadan ayrılıyorduk ama bugün takım kimliğimizden uzaktık. Sahada istediğimiz oyun yoktu. Bir takımın böyle günleri olur mu, olur biz de bunu yaşadık. Artık önemli olan buradan kalkmak ve tekrar eski mücadeleyi ortaya koyarak iyi sonuçlara geri dönmektir" diye konuştu .