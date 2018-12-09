İlhan Palut: Attığımızdan çok daha fazla pozisyon yakaladık

Spor Toto 1. Lig’in 15. haftasında Hatayspor, sahasında Boluspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut zor bir sahada oynadıklarını ancak oyuncularının enerjilerinin ve konsantrasyonlarının düşmediğini belirterek, “Hem Boluspor açısından hem de bizim açımızdan son derece önemli bir maçtı ilk yarının sonuna yaklaştığımız dönemlerde. Boluspor’un kötü bir gidişatı vardı, lige müthiş bir başlangıç yaptıktan sonra. Onlar bu kötü seriden kurtulmak istiyordu ve biz de iç sahada oynadığımız maçlarda bir süredir üç puanı alamıyorduk. İyi oyunlarımıza, girdiğimiz bolca pozisyona rağmen, sahadan puan kayıpları ile ayrılıyorduk. Bu noktada biz de iç sahada galibiyetle taraftarımızı sevindirmek hem de ligin şekillenmeye başladığı bu son haftalarda kendimize üst sıralara yakın bir konum elde etmek istiyorduk. Açıkçası zor bir sahada oynadık ama oyuncularım maçın başından 90. dakikaya kadar oyunun hakimiydi. Hiç enerjileri, konsantrasyonları düşmedi. Attığımızdan çok daha fazla pozisyon yakaladık, rakibe de ciddi pozisyon vermedik. Bu noktada ben oyuncuları gösterdikleri mücadeleden dolayı kutluyorum. İlk yarının bitimine iki maç var. Çalışmaya devam edeceğiz, yukarı sıralarda olmak istiyoruz. Bugün bu hava koşullarında bizi desteklemeye gelen taraftarlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.