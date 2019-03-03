İlhan Palut: Aldığımız puan çok değerli

Palut, “Maça istemediğimiz gibi başladık. Maçtan önce tüm planlarımızı bozan bir penaltı kararı çıktı. Altınordu skor avantajına sahipken çok etkili bir takım. İlk yarı boyunca oyuna hakim olduk ama golü bulamadık. 58. dakikada golü bulduktan sonra pas hatalarına yapmasak farkı arttırabilirdik. Kaptırdığımız topun dönüşünde Altınordu 2. golü buldu. 90+3’te Selim’in bireysel çabasıyla maçtan puanla ayrıldık. Çok yoğun bir aç trafiğinden çıktık ve karşılaşmanın son bölümlerinde birçok oyuncum adale sakatlığı yaşamaya başlamıştı ki Selim’in golüyle beraberliği kurtardık. Play-off yarışında rakibimizden aldığımız puan çok değerli ama daha iyi olmalıyız” diye konuştu.

İHA