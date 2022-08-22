İlhan Palut: 4 gol attık, fazlasını atabilirdik

Süper Lig 'in 3. haftasında konuk olduğu İstanbulspor'u 4-0 mağlup eden Konyaspor 'da teknik direktör İlhan Palut, 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulundu.

4 golden fazlası atabilecekleri bir maçı geride bıraktıklarını vurgulayan Palut, ''Ligin ilk iki maçını beraberliklerle geçirmiştik. Gol yemedik ve yenilmedik. Bugün kendi lehimize değiştirdik. Galip gelmek istiyorduk. İyi bir performansla skorda ortada güzel gollerle maçı kazandık. 4 gol attık. Fazlasını atabilirdik. Defansif anlamda daha çok mücadele etmeliydik. Rakibine duran toplarda ve akan oyunda az pozisyon vermeliydik. Takım savunmasını hafta içi yapacağız ve hücumu iyi yaptığımız için yolumuza devam edeceğiz. İstanbulspor’a başarılar.'' dedi.

Gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe mücadelesine de rakibi analiz ederek hazırlanacaklarını belirten Palut, “Çok şükür gol yemedik. Başakşehir maçında iyi savunma yaptık. Ankaragücü maçında pozisyonlar verdik. Savunmada dikkatli olacağız. Fenerbahçe maçı da her maç gibi. Rakibimizi değerlendireceğiz. Kendi oyunumuzu geliştirerek, rakibimize göre antrenman yaparak Eskişehir’de maçımıza çıkacağız” diye konuştu.