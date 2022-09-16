İlhan Palut: 2. yarıda ofansif anlamda sıkıntı yaşadık

Süper Lig 'in 7. haftasının açılış maçında Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde iyi bir form yakalayan ve yeni yıldızlarıyla gücüne güç katan Galatasaray sahasında bu karşılaşmaya kadar kadar kalesinde gol bile görmeyen İlhan Palut'un çalıştırdığı Konyaspor 'u konuk etti. Taraftarlarının da desteğiyle Sarı-Kırmızılı ekip, Konyaspor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı ve 3 puana uzandı.

Mücadelenin ardından Yeşil Beyazlı ekibin teknik direktörü İlhan Palut önemli değerlendirmelerde bulundu.

Palut'un maç sonu açıklamaları şu şekilde:

"Top rakipteyken iyi mücadele edip, Galatasaray'a alan vermemeliydik. Top bize geçince de kendi futbolumuzu oynamalıydık. Genel anlamda başardık ancak sonuca taşıyamadık. Güzel bir maç oldu. Eksiklerimizle, bazı yerlerde eksik kalsak da takımımdan memnunum."

"İkinci yarıda ofansif anlamda sıkıntı yaşadık. Eksik oyuncularımız vardı, onları aradık. Hamlelerde zorlandık. Genel anlamda takımımdan memnunum. Galatasaray'ı da tebrik ederim."







