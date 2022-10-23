İlhan Palut: 1 puanı kazanç olarak görüyorum

Palut, aldıkları 1 puanın bir kazanç olduğunu belirterek, “Zor bir deplasmana geldiğimizi biliyorduk. Hem kadrosu hem formu hem de stat ambiyansıyla gerçek bir deplasmandı. Sakin kalıp, topa sahip olarak Adana Demirspor’un temposunu bir şekilde durdurma planıyla başladık. İlk yarı rakibin öne çıktığı anlar oldu. Pozisyon anlamında Adana Demirspor’un daha efektif olduğunu söyleyebilirim. İkinci yarı genel oyun akışı çok dengeliyken, zaman zaman topa da sahip olduk. Pozisyona girme açısından; bizden daha iyilerdi. Keyifli bir maç olduğunu düşünüyorum. Tabii ki 3 puanı almak isterdik ancak pozisyonlara baktığımızda; burada aldığımız 1 puanı, bir kazanç olarak görüyorum” dedi.





DHA