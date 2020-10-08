İlhan Eker: Balıkesirspor’un yaşaması önemli

Balıkesirspor Futbol Şube Sorumlusu İlhan Eker, antrenman öncesi yaptığı açıklamada, transfer sorununu çözerek 11 oyuncuyu kadroya kattıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Uyuşmazlık Çözüm Kurulundaki (UÇK) dosyalarının çözümünde önemli bir başarı elde ettiklerini belirten Eker, şöyle konuştu:

"Bizim açımızdan Balıkesirspor’un yaşaması önemli. UÇK’de dosyaları bulunan 25 futbolcuya, Okan Alkan hariç yüzde 10 ödeme yaparak transfer tahtasını açtırdık. Transferde son gün hatta son saate kalmamıza rağmen akıllı, mantıklı oyuncular ile anlaştık. Bu süreçte Balıkesirspor’a külfet getirmeyecek 11 oyuncuyu transfer ettik. Bu sezon amacımız takımı ligde tutmak ve sürdürülebilir bir ekonomi sağlamak. Gelecek yıllarda ise hedef Süper Lig olacak. Bu bağlamda bize destek veren iş dünyası ve camiamıza gönülden teşekkür ederim."

AA