İlhan Cavcav mezarı başında anıldı

Bu sabah gerçekleşen törene İlhan Cavcav’ın eşi Nazan Cavcav, oğlu Önder Cavcav’ın yanı sıra Gençlerbirliği başkanı Murat Cavcav önderliğinde Yönetim Kurulu üyeleri, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, futbolculardan Ahmet Oğuz ve Halil İbrahim Pehlivan katıldı.

Kabir başında okunan Kuran-ı Kerim’den sonra başkan Murat Cavcav kısa bir konuşma yaptı. Cavcav, “Bugün bizi yalnız bırakmayan dostlarımıza teşekkür ediyorum. Bir gün hepimizin geleceği yer burası. O yüzden birbirimizi üzmeyelim, kırmayalım. Dostluklarımızı koruyalım. Babamın bize bıraktığı mirası hem ben hem de arkadaşlarım korumak ve büyütmek için elinden geleni yapacak. Bu konuda da tüm dostlarımız, sevenlerimiz müsterih olsun.” dedi.