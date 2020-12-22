İlbank-VakıfBank maç sonucu: 0-3

Sultanlar Ligi'ndeki 23'üncü galibiyetini alan sarı-siyahlılar, 24 haftada topladığı 69 puanla zirvede yer alıyor. İlbank ise 22 maçta aldığı 17 puanla 13'üncü basamakta bulunuyor.
SALON: TVF Başkent Voleybol Salonu
HAKEMLER: Bilal Çağlar, Aysim Erginay
İLBANK: Eva 2, Birgül 8, Ceyda 6, Yağmur 7, Ezgi 2, Sinead 9, Ceren (L), Yaprak 3, Eylül, Melda 1, Tuğçe 2, Yasemin
VAKIFBANK: Kübra 8, Maja 4, Michelle 15, Milena 12, Gözde 7, Tuğba 14, Ayça (L), Haak 3, Cansu
SETLER: 20-25, 12-25, 19-25
SÜRE: 67 dakika (23', 21', 23')
DHA