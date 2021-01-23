İlbank-Sistem 9 Yeşilyurt maç sonucu: 3-1

Misli.com Sultanlar Ligi’nin 25. hafta maçında Sistem 9 Yeşilyurt, İlbank’ı 3-1 yendi.
Salon: Başkent
Hakemler: Erkan Sarı, Ali Sarıkuzu
İlbank: Yaprak Erkek, Ceren Karagöl, Yağmur Karaoğlu, Birgül Parlak, Sinead, Mori (Ceren Önal, Tuğçe Öcal, Yasemin Özel, Eylül Karadaş)
Sistem9 Yeşilyurt: Buket Gülübay, Derya Cebecioğlu, İlayda Uçak, Carutasu, Scuka, Cross (İrem Nilşat Kaya, Derya Güç, Ece Şanlı Hocaoğlu, Bihter Dumanoğlu, Zeynep Sude Demirel, Aybüke Tuna Çetinay)
Setler: 24-26, 25-11, 20-25, 23-25
Süre: 105 dakika (26, 21, 28, 30)