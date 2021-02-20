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İlbank-Nilüfer Belediyespor maç sonucu: 1-3

Misli.com Sultanlar Ligi’nin 29. haftasında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda İlbank’ı 3-1 yendi.

20 Şubat 2021, Cumartesi 18:16 Son Güncelleme:
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İlbank-Nilüfer Belediyespor maç sonucu: 1-3

Misli.com Sultanlar Ligi’nin 29. haftasında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda İlbank’ı 3-1 yendi.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Erkan Sarı, Hatice Özmen Yıldız

İlbank: Yaprak Erkek, Melda Güler, Yasemin Özel, Tuğçe Öcal, Ceren Karagöl, Eylül Karadaş (Ceren Önal, Mori, Ceren Çınar)

Nilüfer Belediyespor: Sıla Özyürek, Borgo, Aslı Tecimer, Maglio, Buse Ünal, Wilhite (Buse Kayacan, Merve Nezir, Deniz Emrelli, Merve Tanıl, Nazlıcan Yılmaz)

Setler: 21-25, 25-23, 23-25, 19-25

Süre: 119 dakika (27, 34, 30, 28)

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