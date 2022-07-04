'Survivor 2021' şampiyonu İsmail Balaban, adadan döndükten sonra nişanlısı Gamze Atakan ile yollarını ayırmıştı. Balaban, kısa süre sonra gönlünü yarışmadaki takım arkadaşı İlayda Şeker'e kaptırmıştı.

'BİR TANE BİLE ORTAK ÖZELLİĞİMİZ YOK'

Aktif şekilde kullandığı Instagram hesabında sevgilisi ile verdiği pozları paylaşan Survivor İlayda, geçtiğimiz aylarda takipçilerinin sorularını yanıtlamıştı. Şeker, ''Üç ortak özelliğiniz?'' sorusuna ''Allah seni inandırsın, bir tane bile ortak özelliğimiz yok'' yanıtını vermişti.

'BİZ DE ANLAYAMADIK'

Bir takipçisinden gelen ''Ne zaman başladı? Hiç fark etmedik'' sorusunu da yanıtsız bırakmayan İlayda Şeker, ''Biz de anlayamadık. Elmalı güreşlerine gelmiştim oysa ki'' ifadelerini kullanmıştı. Aşkları dolu dizgin devam eden çiftten Şeker, Instagram üzerinden takipçileriyle soru-cevap etkinliği yaptı. Eski Survivor yarışmacısı, bir soruya aşk dolu bir yanıt verdi. 28 yaşındaki İlayda Şeker, "Hayatın anlamı size ne ifade ediyor?" sorusuna, İsmail Balaban'ın fotoğrafını koyup "İsmail" yazdı.

NAZAR KORKUSU

Şeker'in bir takipçisi, İsmail Balaban ile verdiği pozları neden Instagram hesabından yayınlamadığını sordu. Şeker ise nazara inandığını ve bu yüzden paylaşım yapmadığını belirtti.

EVLİLİĞE YEŞİL IŞIK YAKTI

Survivor şampiyonu İsmail Balaban'ın, sevgilisi İlayda Şeker'e araba hediye ettiği öne sürülmüştü. İlayda Şeker, kendisine yöneltilen ''Beş yıl sonra kendini nerede görüyorsun?'' sorusuna ''Antalya Elmalı'da'' yanıtı vererek, evliliğe yeşil ışık yakmıştı.

ŞAMPİYONLUK HAYALİNE VEDA ETTİ

Survivor yarışmasında arkadaş olduktan sonra arkadaşlıkları aşka dönüşen İlayda ve İsmail Balaban'ın sosyal medya paylaşımları sık sık gündem oluyor. İsmail Balaban, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde yarı final mücadelesinde 26 yaşındaki Cengizhan Şimşek'e mağlup olup şampiyonluk hayaline veda etti.

Şampiyon olamayan İsmail Balaban'a en büyük destek sevgilisinden geldi. İlayda Şeker paylaşımında şunları söyledi: "Senin için söyleyebileceğim bir tek şey var o da iyi ki... İyi ki sensin İsmailim. Sen bizim gururumuzsun. Sen savaşçısın, emeksin, sen hayırlı bir evlatsın, sen iyi bir eşsin. İyi ki sensin."