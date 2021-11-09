İsmail Balaban ve İlayda Şeker aşkı, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Instagram'da birbirlerini yorumsuz bırakmayan çift, farklı şehirlerde kalmamaya özen gösteriyor.

Birkaç gün önce ailesini görmek için Nevşehir'e giden İlayda Şeker, sevgilisi İsmail Balaban'dan daha fazla ayrı kalamadı. Şeker, Balaban'ın memleketi Antalya Elmalı'ya uçtu.

Eski Survivor yarışmacısı ilk fırsatta Nevşehir'deki anne babasının yanından ayrılarak, Balaban'ın köyüne gitti.

Şeker o anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.