İklim Şentunalı: Hayalimi gerçekleştirdim

İklim Şentunalı, donan göldeki performansını sosyal medya hesabından paylaştı. Şentunalı’nın gölde dans videosu, kısa sürede yayılıp, büyük beğeni topladı.

Buz Pateni Milli Takım sporcusu İklim Şentunalı, 4 yaşından beri buz pateni yaptığını belirterek, "İlk kez doğal bir ortamda buz pateni yaptım. Küçüklüğümden beri en büyük hayalimdi. Türkiye’de araştırdım, bunun en iyi şekilde Çıldır Gölü’nde yapılabileceğini öğrendim. Ben de direkt Çıldır Gölü’ne gittim ve hayalimi gerçekleştirdim. Hava koşullarından dolayı biraz zor oldu. Çok soğuk ve çok rüzgarlıydı. O yüzden o rüzgar bizi biraz engelledi. Biraz da gitmek için geç kalmışız. Yüzeyi karlıydı. Buz haline getirebilmek için kazımak zorunda kaldık" diye konuştu.



