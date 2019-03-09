İkizlerin hedefi Wimbledon, idolleri Williams kardeşler

Bursa’da 12 yaşındaki ikiz raketler Hande ve Defne Aslanbaş, küçük yaşlarına karşın kortta büyük işler başarıyor. Sporcu bir aileden gelen ikizler, turnuvalarda elde ettikleri başarıların yanı sıra, birbirleriyle de karşılıklı maçlara çıkarken aynı zamanda haftanın her günü birlikte antrenman yapıyor. En büyük hayalleri Wimbledon’da oynamak olan ikizlerin idolleri ise kadın tenisinin başarılı isimleri Serena ve Venus Williams kardeşler.

Son yıllarda tenis branşına ilgi artarken, bazı sporcular ise yetenekleriyle birlikte küçük yaştan kort üzerinde dikkat çekiyor. Bu isimlerden henüz 12 yaşındaki ikiz kardeşler Hande ve Defne Aslanbaş ise, sergiledikleri performans ile öne çıkıyor. Ulusal ve uluslararası düzeydeki turnuvalarda birlikte boy gösteren ikizler, pek çok başarıya da imza atarken, Bursa tenisinin de son dönemlerdeki yükselen değerleri olarak görülüyor. Yenigün Tenis Akademisi’nin sporcuları olan ikizler, haftanın her günü birlikte antrenman yaparken, bazı turnuvalarda ise birbirlerine rakip de oluyor. İkizlerin en büyük hayalini bir Grand Slam Turnuvası olan Wimbledon oluştururken, bu noktada en büyük idolleri ise kendileri gibi kardeş olan ve kadın tenisinde başarıdan başarıya koşan Serena ve Venus Williams kardeşler.

"KENDİMİZİ GELİŞTİRMEK İÇİN BERABER ANTRENMAN YAPIYORUZ"

Tenise kardeşi Defne ile birlikte 5 yaşında başladıklarını dile getiren Hande Aslanbaş, ilk olarak anneleriyle korta çıktıklarını daha sonrasında ise tenisin hayatlarının bir parçası haline geldiğini belirtti. İlk başta haftada 2 gün antrenman yaptıklarını söyleyen Hande Aslanbaş, “Daha iyi tenis oynayabilmek için sonrasında antrenman sayılarımızı artırdık. İlk başta hafta 4 oldu, sonra 5 antrenman derken şimdi her gün tenis oynuyoruz. Tenis oynamayı çok seviyorum. Okulum da tenis ile birlikte iyi gidiyor. İkizimle de kendimizi geliştirmek için beraber antrenman yapıyoruz. Hayalim Serena Williams gibi olmak ve bir gün Wimbledon’da oynamak" dedi.

"HOCALARIMIZ BİZİ ÇOK SEVİYOR"

Kardeşiyle birlikte tenis oynamayı çok sevdiğini söyleyen Defne Aslanbaş da geleceğe dönük hayallerinden bahsederek, "Tenisin bize katkısı çok fazla, baktığımızda okulla birlikte tenisi idare etmek biraz zor ancak disiplin konusunda da iyi oluyor. Okulda da derslerimiz iyi gidiyor, hocalarımız bizi çok seviyor. İleride de Hande ile birlikte Serena ve Venus Williams kardeşler gibi olmak istiyoruz. Turnuvalarda oynuyoruz, en büyük hayalimiz de Grand Slam’lerde oynamak, özellikle de Wimbledon’ı kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

İKİZLER, ANNE VE BABA İLE BİRLİKTE OYNUYOR

Sporcu bir aileden gelen Aslanbaş kardeşler, küçük yaştan spor eğitimi almaya başladı. Baba Fatih Aslanbaş, çocuklarının jimnastik ile birlikte fiziksel gelişimlerini tamamlarının ardından tenise yöneldiğini dile getirerek, "Sportif başarılarının yanında evdeki ve okuldaki düzenleri tenisin vermiş olduğu disiplin ile beraber çok daha başarılı. Sosyal ilişkilerini geliştirmeleri açısından büyük katkılarını görüyoruz. Kızların antrenmanları dışında da eskiden de milli bir tenis sporcusu olan anneleriyle birlikte ailecek korta gidiyor ve tenis oynuyoruz. Hayatımız aslında tenis üzerine kurulu. Bütün plan ve programlarımızı sene başında turnuvalar üzerine yapıyoruz. Bundan sonraki süreçte de uluslararası turnuvaları gezmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"SPORCU KİŞİLİĞİ OLUŞUYOR"

Akademide ikizlerin gelişimleri ile de 3 antrenör ilgileniyor. 7 senedir ikizler ile birlikte çalışan antrenörlerden Emine Dursun, yetenekleri nedeniyle hızlı bir gelişim kaydettiklerini söyleyerek, "Bursa’da kendi yaş gruplarında ön plana çıkmaya başladılar, ardından birlikte şehir dışındaki turnuvalara gittik. İyi sonuçlar aldık. Psikolojik olarak elbette rekabetten etkileniyorlar, kaybettiklerinde beraber üzülüyoruz, kazandıklarında pozitif olarak bize geri dönüşler veriyorlar. Özgüvenleri gelişiyor, bu çevresel ilişkilerinde ön plana çıkmalarını sağlıyor. Sporcu kişiliği oluşuyor, bundan sonra da ahlaklı bir şekilde hayat boyunca ilerliyorlar" şeklinde konuştu.

"İKİZLER ANCAK FARKLI OYUN KARAKTERLERİ VAR"

Hande ve Defne Aslanbaş’ın ikiz olmalarının avantajlarını çok iyi kullandıklarını belirten başantrenör Bahtiyar Şen ise, “Partner bulmak her zaman kolay olmuyor, birbirlerine çok destek oldukları için gelişimleri de hızlı oldu. 7 yıldır birlikteyiz ve bu süreçte çok şey öğrendiler, yükselen bir ivme ile tenise devam ettiler. Disiplinli bir çalışma programları var. Şu an 12 yaşındalar ve zirveye yaklaşıyorlar. İkiz olmalarına karşın farklı oyun karakterlerine sahipler, Defne daha garanti vuruşlar yaparken, Hande daha güçlü vuruşlar sergiliyor. Eksikleri ve güçlü yönleri üzerinde duruyoruz, bunları daha da geliştirebilirsek onları çok iyi yerlerde görebiliriz" dedi.

"FİNALDE BİRBİRİYLE OYNADILAR, BİRİNCİ VE İKİNCİ OLDULAR"

Akademinin bir diğer antrenörü Erkin Önder de, ikizlerin elde ettiği başarılardan bahsetti. İkizlerin bazı turnuvaların finallerinde de karşılıklı oynadıklarına işaret eden Önder, “Son olarak 14 Yaş Kış Kupası’nda kendilerinden büyük sporcular ile mücadele ettiler. Burada hatta birbirleriyle de oynadılar ve çok güzel bir maçtı. Defne yarı final yaptı, sonrasında kendi yaş kategorilerinde çıktıkları Kış Kupası’nda da finalde birbirleriyle oynadılar, birinci ve ikinci olarak turnuvayı tamamladılar. Aynı zamanda çiftler kategorisinde de birlikte oynuyorlar. Yaz ve Kış Kupaları’nda önemli başarılar elde ediyorlar. Bizim şimdi ki hedefimiz ise mayıs ayında yapılacak turnuva sonrası milli takıma girmek. Akabinde uluslararası turnuvalara da iyi hazırlanıp, kendimizi daha fazla göstereceğiz" açıklamasında bulundu.

Gürkan DURAL - İsmail SEYMEN / BURSA, (DHA)