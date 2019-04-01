İkisinden biri Galatasaraylı olacak!

UEFA'nın FFP kriterleri kapsamında getirdiği bonservis kısıtı nedeniyle sezon sonunda bedelsiz ya da düşük maliyetli takviyeler yapmayı planlayan Galatasaray'da kaleci Fatih Öztürk dışında Douglas ve Şener Özbayraklı'nın ismi ön plana çıktı.

Fenerbahçe ile sözleşme sezon sonunda bitecek olan Şener'in de milli takımda beraber çalıştığı Teknik Direktör Fatih Terim faktörü nedeniyle Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

Sivasspor ile oynanan ve 4-2 sona eren maçta Galatasaray'a karşı iki asiste imza atan Douglas'ı, Teknik Direktör Fatih Terim'in beğendiği öğrenildi.

Tecrübeli teknik adamın tercihine göre Galatasaray'ın bonservisi elinde olan iki sağ bek Şener ile Douglas'tan birini kadrosuna katması bekleniyor.

Kaynak: Star