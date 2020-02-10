İkinci yarının lideri Galatasaray

Sezonun ilk yarısını istediği yerde bitiremeyen Galatasaray, lider Sivasspor'un 10 puan gerisinde 2020 yılına girmişti. Fatih Terim'in ekibi ilk 4 haftalık fikstürü iyi değerlendirdi ve 12 puanla tüm rakipleri ile puan farkını kapattı.

Galatasaray ikinci yarının en iyi takımı

Galatasaray ikinci yarıda topladığı 12 puanla en çok puan toplayan takım olurken attığı 12 golle yine en çok gol atan takım oldu. Maç eksiği bulunan Trabzonspor eğer Yeni Malatyaspor karşılaşmasını kazanırsa sarı-kırmızılı takımı yakalayacak.

Sivasspor 5 puan, Fenerbahçe 7 puan alabildi

İkinci yarıda lider Sivasspor istediği sonuçları alamazken sadece 5 puan topladı. Fenerbahçe ise son iki haftada kaybettiği puanlarla ikinci yarıda 7 puan alabildi. Başakşehir yine 7 puan, Beşiktaş ise 6 puan toplarken Alanyaspor 10 puan aldı.





Galatasaray ilk yarıda aynı takımlardan 7 puan almıştı

Galatasaray sezonun ilk yarısında ilk 4 haftada 7 puan almıştı. Denizlispor'a kaybeden ve evinde Konyaspor ile berabere kalan Galatasaray diğer iki maçı kazanmıştı. Galatasaray ikinci yarıda aynı takımlardan 12 puan topladı.





fanatik.com.tr / Tolga Kuru







