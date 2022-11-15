'İkinci Uluslararası Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvası' yapıldı

İkinci Uluslararası Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvası Pursaklar Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirildi. Turnuvaya, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü öncülüğünde birçok sporsever katıldı. Mehter gösterisi ile başlayan turnuva protokole plaket taktimi ile devam etti.

Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvasının ikincisinin gerçekleştirildiğini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Çetin, “Naim Süleymanoğlu zaten dünya çapında kendini ispat etmiş aldığı derecelerle başarılarla kendini 20. yüzyılda kendinden çok söz ettirmiş kahramanımız. Sadece onunla da kalmadı kardeşiyle beraber Pursaklar'ın halter hikayesini başlattılar, birçok sporcuya antrenörlük yaptılar, dünya çapında olimpiyat ve dünya şampiyonu sporcunun yetişmesine vesile oldular ve öncülük ettiler. Bizim de ona bir vefa borcumuz var. Pursaklar Belediyesi olarak bu bilinçle hareket ederek ikinci Naim Süleymanoğlu Uluslararası Halter Turnuvasını ilçemizde yaptık. Sadece bir güne sığdırmadık bir hafta süreyle sportif müsabakaların yanı sıra söyleşilerin, sinema gösterilerinin olduğu bir kısım festival havasında bir programı organize ettik bunun mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Naim Süleymanoğlu ismini yaşatmak için, turnuvayı geleneksel hale getirdiklerini söyleyen Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Ünlü, turnuvayı ileri seviyeye taşımak amacıyla daha fazla katılım sağlanmasının, en büyük hayali ve arzusu olduğunu dile getirdi. (İHA)