Bordo-Mavililer sakat oyuncularından iyi haber almaya devam ediyor. Önceki gün sakatlığını tamamen atlatan Caleb Ekuban, Fenerbahçe maçının hazırlıklarında takımla çalışmalara başlarken, ikinci müjde de Sturridge’den geldi. İngiliz süperstar dün saha çalışmalarına başladı. Salon çalışmalarını da sürdüren 30 yaşındaki futbolcunun, fizyoterapist eşliğinde bireysel olarak sahada idman yapması teknik heyeti sevindirdi.

Takıma katılacak

Yeni Malatyaspor maçının ertelenmesinin ardından cezasını cumartesi günü oynanacak. Fenerbahçe maçında çekmesi beklenen Anthony Nwakaeme’nin yokluğunda iki oyuncudan gelen haberler yüzleri güldürdü. Ekuban kondisyon depolarken, Sturridge’nin de birkaç gün içerisinde takımla çalışmalara katılması ve Sarı- Lacivertliler karşısında teknik direktör Hüseyin Çimşir’in görev vermesi halinde forma giymesi bekleniyor.

Devre arası kampında Tiran ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan tecrübeli oyuncu sezonun ikinci yarısında hiç forma giymedi.