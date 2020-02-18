U19’da oynamak istemeyen ve bu sezon Fatih Terim’den şans bulamayan futbolcunun sözleşmesi 31 Mayıs 2020’de sona erecek. Sözleşme yenilemediği için gözden çıkarılan oyuncu Fenerbahçe ile anlaştığı iddiasını yalanladı ve yurt dışına gideceğini söyledi.

Ozan Kabak’ın oda arkadaşı olan Mustafa, Galatasaray’da forma giyerek kendini göstermek ve yurt dışı için basamak yapmak istedi. Ancak aradığı formayı Fatih Terim’den bir türlü bulamadı.

9 Ağustos 2017’de, yani 15 yaşına girdiğinin ilk günü profesyonel sözleşme imzalayan Mustafa Kapı, kendisini üç yıl Galatasaraylı yapacak sözleşmeye velisi vasıtasıyla imza atmıştı. Aradan geçen 2.5 yıl sonunda Mustafa aradığını bulamadı.

A takımda oynamak isteyen, U19’da yer almayı kabul etmeyen Mustafa, bu nedenle Galatasaray’ın yeni mukavele teklifine “Hayır” yanıtı verdi. Bu da tecrübeli teknik adamı kızdırdı. 17 yaşındaki futbolcu için kulüpten yapılan açıklama şöyle:”Son 3 yılı yatılı olmak üzere 2014 yılından bu yana Galatasaray Futbol Akademisi bünyesinde, yetişmesi için emek ve değer verilen Mustafa Kapı, sözleşme uzatılması için kendisine sunulan tüm yapıcı önerileri ret ettiğinden, kadro dışı bırakılmıştır.”

F.Bahçe değil, Fortuna Sittard’a transfer olacak

6 yıldır sarı-kırmızılı formayı giyen Mustafa Kapı’nın Fenerbahçeli olduğu biliniyordu. Bu nedenle Fenerbahçe ile anlaştığı haberi gündeme bomba gibi düştü. Ancak Mustafa Kapı bunu yalanladı. 17 yaşındaki Mustafa Kapı “Amacım kontrat, para vs. ya da Galatasaray’a saygısızlık değil, önüm kapalı. Fenerbahçe de gündemimde değil. Hedefim Avrupa’da oynamak. Fatih hocama saygısızlık da etmem. Bana atfedilen tweetlerin atıldığı dönemde yaşım 10” açıklamasında bulundu. 8 Ağustos’ta 18 yaşına girecek olan Mustafa Kapı böylece talimat engeline takılmayacak. Genç yetenek başkanlığını Işıtan Gün’ün yaptığı Fortuna Sittard’a transfer olacak.

Demiral da elden kaçmıştı!

Fenerbahçe altyapısında forma giyerken Merih Demiral kendisine yapılan teklifi kabul etmemiş ve bedelsiz olarak Portekiz 2. Lig ekiplerinden AC Alcanenense’ye transfer olmuştu. (Skorer)