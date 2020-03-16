İkinci kez sessiz sedasız

Dünyada binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüsünün Avrupa’ya da gelmesi ve ülkemizde de görülmesi sonrasında Süper Lig maçlarının seyircisiz oynanmasına karar verilmişti. Sporun her dalında etkisini gösteren virüs, futbolseverlerin dün akşamki Galatasaray-Beşiktaş derbisinin de sessiz sedasız oynanmasına neden oldu. Normalde Türk Telekom Ali Sami Yen Stadı’nda yaklaşık 52 bin kişinin izleyeceği ancak korona sebebiyle görevliler dışında tribünlerin boş kaldığı mücadelede, iki takım arasında tarihteki ikinci kez taraftarsız oynanan derbi olarak kayıtlara geçti.

En son 2007-08 sezonunda...

Daha önce Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki seyircisiz kapışma, 2007-2008 sezonunda Aslan’ın eski evi Ali Sami Yen Stadı’nda oynanmış ve Cim Bom, Siyah-Beyazlılar rakibini 2-1 mağlup etmişti. Galatasaray’ın, Türk Telekom’da son seyircisiz büyük maçı 2010-2011 sezonunda Trabzonspor’a karşı oynamış ve sahadan 1-0’lık yenilgiyle ayrılmıştı.