İki yüzlü Manchester United!
İngiltere Premier Ligi'nde 6 maçta 7 puanla 15. sırada yer alan 'Kırmızı Şeytanlar' lakaplı Manchester United, Şampiyonlar Ligi'nde ise geçen yılın finalisti PSG ile yarı finalisti Leipzig’i devirip liderlik koltuğuna oturdu.
Temsilcimiz Başakşehir'in, Şampiyonlar Ligi'nde yarın akşam sahasında konuk edeceği İngiliz ekibi Manchester United, şu ana kadar iki farklı performansıyla dikkatleri çekiyor. Premier Lig'de geçtiğimiz hafta sahasında Arsenal'e 1-0 yenilerek, rakibinin 14 yıl sonra Old Trafford'daki ilk zaferini elde etmesine tanıklık eden United, Ada'da 6 maç sonunda topladığı 7 puanla 15. sırada yer alıyor. Solskjaer'in öğrencileri, Devler Ligi'nde ise H Grubu'nda PSG'yi deplasmanda
2-1 ve RB Leipzig'i de 5-0 yenerek 6 puanla zirveyi kaptı. İngiliz rakibimiz, son idmanını 12.30'da, basın toplantısını 15.30'da kendi tesislerinde gerçekleştirecek.