Trabzonspor , bu akşam Akyazı’da İstanbul ekibini konuk edecek. Abdullah Avcı ve öğrencileri, zorlu 90 dakikadan zaferle ayrılıp, sıkıntılı süreçten çıkmak istiyor, tüm planlar galibiyet üzerine yapılıyor.

Vitor Hugo kart cezalısı

Trabzonspor’da Dorukha nve Visca’nın uzun süreli sakatlıkları devam ediyor. Vitor Hugo ise kart cezası nedeniyle bu akşam forma giyemeyecek. Abdullah Avcı’nın onun yerine sol stoperde Denswil’i oynatması bekleniyor. Orta sahada ise Siopis’in yerine Gbamin bir adım önde. Fırtına’nın hocası, geçen hafta Alanya deplasmanında 5 gol yiyen kadroyu değiştirecek.

Belözoğlu’nun eli güçlü

Zorlu maçın hazırlıklarını tamamlayan ve dün Trabzon’a giden Başakşehir’de önemli bir eksik bulunmuyor. Cezalı oyuncunun olmadığı İstanbul ekibinde, teknik direktör Emre Belözoğlu’nun geçtiğimiz hafta Adana Demirspor karşısında kazanan 11’i bozması beklenmiyor. Başakşehir’de Deniz Türüç, Serdar Gürler, Berkay Özcan gibi hücumcular oldukça formda.