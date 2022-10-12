İki Süper Lig hakemine ceza!

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig hakemlerinden Ümit Öztürk ve Burak Şeker’i cezaya soktu.

2-3 HAFTA DİNLENDİRİLECEK

Milliyet'in haberine göre; Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Kayserispor- Trabzonspor maçını yöneten Ümit Öztürk, MHK tarafından ‘yetersiz’ ve ‘hatalı’ bulundu. Uzun bir aradan sonra bordo-mavili takımın maçına çıkan ve konuk ekibin lehine verdiği penaltı kararı ile eleştirilen Öztürk’ün 2 ila 3 hafta dinlendirileceği bildirildi.

BURAK ŞEKER EN AZ 2 MAÇ DİNLENECEK

9. haftada oynanan Ümraniyespor-Kayserispor müsabakasının hakemi Burak Şeker’in performansını da beğenmeyen kurul, bu isime de asgari iki hafta görev vermeyecek.









KAYSERİSPOR - TRABZON MAÇINDA NE OLMUŞTU?

Karşılaşmanın 75. dakikasında Trabzonspor'da Trezeguet ceza sahası içinde Onur Bulut ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Hakem Ümit Öztürk pozisyonun ardından VAR uyarısı ile monitörün başına geçti.

Pozisyonu izleyen Ümit Öztürk, Onur Bulut'un Trezeguet'e faul yaptığını işaret ederek penaltı noktasını gösterdi. Karşılaşmanın hakemi Ümit Öztürk'e sert eleştiriler gelmişti.









BERNA GÖZBAŞI İSYAN ETMİŞTİ!

Gözbaşı, "3-4 yıldır Trabzonspor maçına verilmeyen, verdirilmeyen bir hakem ne hikmetse bizim maçta görev alıyor. Herhalde kendisini affettirmeye çalıştı. Bunu kaza olarak görüyoruz. Bu adaletsizliğin de hesabı sorulmalı. Zorla maç bir yerden bir yere taşınıyor. Maç kazandık diye havaya girmesinler" açıklamalarında bulundu.

HAKEM HOCALARININ YORUMLARI

Erman Toroğlu: "Trabzonspor'un penaltısı doğru değil. Böyle penaltı olmaz."

Lale Orta: "Öncesinde Trezeguet faul yapıyor, penaltı yok"

Deniz Çoban: "Trezeguet faul yapıyor"

Bülent Yıldırım: "Trezeguet faul yapıyor"

Fırat Aydınus: "Trezeguet faul yapıyor"

Abdullah Yılmaz: "Penaltıdan önce faul var"

Bünyamin Gezer: "Penaltı kararı yanlış"



