İki maç Meksika, bir maç Fransa

Bu yıl “NBA Global Games” kapsamında 3 karşılaşma, ABD veya Kanada sınırları dışında yapılacak. 13 Aralık’taki Dallas Mavericks-Detroit Pistons ve 15 Aralık’taki San Antonio Spurs-Phoenix Suns mücadeleleri, Meksika’nın başkenti Mexico City’de, Charlotte Hornets ile Milwaukee Bucks arasındaki karşılaşma da 24 Ocak 2020’de Fransa’nın Başkent’i Paris’te oynanacak. NBA All-Star haftasonu, 15-17Şubat 2020’de Chicago kentindeki United Center’da gerçekleşecek. Normal sezon 16 Nisan’da sona erecek ve Play-Off’larda 19 Nisan tarihinde başlayacak.