Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek hemen gelsin!

Türkiye'de Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giyen, kariyerine şu sıralarda İtalyan ekibi Udinese'de devam eden Tolgay Arslan, açıklamalarda bulundu. Spor Toto Süper Lig'deki şampiyonluk favorisini açıklayan Tolgay Arslan, İtalyan takımlarıyla transferde anılan İsmail Yüksek ve Ferdi Kadıoğlu'na da transfer tavsiyesinde bulundu.





FERDİ VE İSMAİL'E TAVSİYE VERDİ...

Napoli forması giyen Kim Min Jae'nin yanı sıra İtalyan takımlarıyla anılan Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek için Tolgay, "Kim, İtalya'da iyi bir hava yakaladı. Napoli'de onu çok seviyorlar. Dünya devleriyle anılması normal. Ferdi ve İsmail'in yerinde olsam Avrupa'dan teklif geldiğinde teklifi düşünürüm. Fenerbahçe büyük bir camia. Ama Napoli ve Inter gibi camialardan bahsediyoruz. Eğer teklif varsa hiç düşünmeden İtalya'ya gelsinler" diye konuştu.

"ARDA GÜLER'İ RAHAT BIRAKMAK İYİLİK OLUR"

Türkıye Ligi'ni çok yakından takip ettiğini söyleyen Tolgay, "Arda Güler çok büyük bir yetenek. Ama Arda'yı rahat bırakmak gerekiyor. Bırakalım çocuk kendisini bir geliştirsin. Böyle bir yeteneğin Türkiye'de olmasına insanlar mutlu olmalı. Onu rahat bırakmak en güzeli olur" şeklinde konuştu.

FAVORİ TAKIMIM FENERBAHÇE

Tolgay Arslan Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı için, "Türkiye'de bence favori Fenerbahçe. Jorge Jesus ile birlikte Fenerbahçe iyi bir çıkış yakaladı. Şampiyon olacaklarına inanıyorum" açıklamasını yaptı. Bu arada Tolgay, Beşiktaş'tan Torino'ya giden Emirhan İlkhan için ise "Çok yetenekli. Burada kalıcı olur" dedi.





BÜYÜK BİR KORKU YAŞADIK

Tolgay Arslan, "Evimize giren hırsızların çaldıkları değil ama çocuklarımızın korkusu bizi çok etkiledi" diye konuştu. (Takvim)