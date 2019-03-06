İki farklı Galatasaray!

Her ne kadar Fatih Terim, "Galatasaray'ın fobisi olmaz" dese de istatistikler aksini söylüyor. Terim'in 4. teknik adamlık döneminde Cim Bom, hem iç sahada hem de deplasmanlarda 21'er lig maçına çıktı, alınan sonuçlar iki farklı görüntü çizdi. Galatasaray, iç sahada söz konusu dönemin en başarılı takımı durumunda. Evindeki 21 mücadelede 17 galibiyet-4 beraberlikle 55 puan toplayan geçen sezonun şampiyonu, 41 gibi ulaşılması zor bir averaj tutturdu. Deplasmanlarda ise Galatasaray'ın kazanamadığı maçların sayısı kazandıklarını geçti.

KADIKÖY'E DE GİDECEK

21 dış saha maçında 10 galibiyet alabilen Fatih Terim'in öğrencileri, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı, 9 averaj alırken 34 puan toplayabildi. İki performans arasında fark tam 21 puanı buldu. Bu kötü tablo, ligin kalan 10 haftası öncesi endişe yaratıyor. İçeride şampiyonluktaki rakibi Başakşehir'i ağırlayacak olan Cim Bom, deplasmandaki 5 maçta ise aralarında Fenerbahçe'nin olduğu dişli rakiplerle oynayacak. Başakşehir ile 8 puanlık farkın kapanması için hataya yer olmayan maçlara çıkılacak.

Kaynak: Sözcü