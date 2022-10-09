Real Madrid ve İspanya Milli Takımı'nın efsane kalecisi Iker Casillas'ın attığı bir tweet adeta gündeme oturdu.

41 yaşındaki eski file bekçisi kendisine ait resmi Twitter hesabından, "Umarım bana saygı duyarsınız. Ben bir eşcinselim" diye bir tweet paylaştı. Sosyal medya bu tweeti konuşurken çok geçmeden bir tweet de Carles Puyol'dan geldi.

Barcelona ve İspanya Milli Takımı'nın unutulmaz kaptan Carles Puyol da, Casillas'ın bu tweetine, "Hikayemizi anlatmanın zamanı geldi Iker" diye yanıt verdi.





Real Madrid'in eski kaptanı Casillas ile Barcelona'nın eski kaptanı Puyol, uzun yıllar İspanya Milli Takımı'nda birlikte forma giydiler.

CASILLAS VE PUYOL TWEETLERİNİ SİLDİ

Casillas'ın tweeti ve Puyol'un yanıtı çok geçmeden sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oldu, ancak Casillas bir süre sonra attığı tweeti kaldırdı.

Casillas'tan dakikalar sonra Puyol da tweetini sildi.

CASILLAS'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Casillas, tweetini sildikten bir süre sonra yaptığı paylaşımda hesabının ele geçirildiğini ve herkesten özür dilediğini ifade etti: "Hesabım saldırıya uğramış. Neyse ki her şey yolunda. Tüm takipçilerimden özür dilerim. Ve elbette, LGBT topluluğundan daha fazla özür dilerim"





İspanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden AS ise, Casillas'ın hakkında çıkan aşk dedikodularına bir ironi yaptığını ve bu dedikodulara bir son vermek için böyle bir paylaşımda bulunduğunu iddia etti.

Öte yandan Real Madrid'in resmi twitter hesabı, Casillas'ı attığı tweetin ardından takipten çıkardı.