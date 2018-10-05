İkbal Afyon Belediye Yüntaş-Arkasspor maç sonucu: 1-3

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen 4'üncü Allways TSYD Voleybol Turnuvası'nın açılış maçında Arkasspor, İkbal Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-1 mağlup etti.

05 Ekim 2018, Cuma 18:48
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Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi’nin düzenlediği 4. Allways TSYD İzmir Voleybol Turnuvası Arkasspor-İkbal Afyon Belediye Yüntaş maçıyla başladı. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan maçta Arkasspor, İkbal Afyon Belediye Yüntaş’ı 3-1 mağlup etti. 

Salon: İzmir Atatürk Voleybol 

Hakemler: Fikret Fidan, Cevat Ülgen 

İkbal Afyon Belediye Yüntaş: Fatih Cihan, E.Caner Çiçekoğlu, Mihajlo Stankovic, Muhammet Ertuğrul, Niels Klapwijk, Luke Smith (Çağatay Durmuş, Beytullah Hatipoğlu, Gökhan Çatal, Tunç Ayhan, Mehmet Hacıoğlu) 

Arkasspor: Murilo Radke, Joao Paulo Bravo, Hasan Sıkar, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matiç (Mert Burak, Muhammed Kaya, Robert Taht) 

Süre: 108 dakika (26, 28, 24, 30) 

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