‘Bize her yer Trabzon’ sloganı, bu kez Fransa’da hayat buldu... Monaco maçının biletlerini satışa çıktıktan kısa süre sonra bitiren Bordo-Mavili taraftarlar, gün boyunca Monaco sokaklarında tezahüratlarla maça hazırlandı. Karşılaşma başlarken bayrak şov yapan Trabzonlu futbolseverler, 90 dakika süresince bir an olsun susmadı. Takımlarına tam destek veren taraftarlar, özellikle Bakasetas’ın golünden sonra büyük sevinç yaşadılar.

Maç öncesinde Başkan Ahmet Ağaoğlu’na tribünde büyük ilgi gösteren ve bol bol fotoğraf çektiren Bordo-Mavililer, yenilgiye rağmen II. Louis Stadı’nda ‘Şampiyon Trabzonspor ’ tezahüratlarıyla oyunculara destek verdi.

1500 taraftar destekledi

Yaklaşık 1500 kadar Trabzonlu mücadeleyi stadyumda takip ederken, Fırtına için kötü geçen akşamın yıldızı tartışmasız ki taraftarıydı. Bordo-Mavililer, önümüzdeki hafta Monaco’yu bu kez Akyazı’da konuk edecek. Kritik maçta tribünlerin tıklım tıklım dolması bekleniyor.

Büyük rezalet!

II. Louis Stadı’na girmek için maçtan saatler önce uzun kuyruklar oluşturan taraftarlar, ilginç bir muameleylekarşılaştı! Monaco polisi, Trabzonsporlu futbolseverleri sıraya dizip, köpeklerlearadı. Bu davranışa sosyal medyada da büyük tepki gösterilirken, bir taraftarı arama köpeğinin ısırdığı belirtildi. Yaşanan büyük rezaletleilgili, Trabzonspor Yönetimi’nin gerekli yasal girişimlerde bulunacağı öğrenildi.







