İhtisas: 3 - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 1

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 21. haftasında Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Aydın Büyükşehir Belediyespor’u 3-1 yendi.

03 Mart 2019, Pazar 20:49
- A +
İhtisas: 3 - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 1

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 21. haftasında Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Aydın Büyükşehir Belediyespor’u 3-1 yendi.

Salon: Beylikdüzü Spor Kompleksi

Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Topal Kameroğlu

Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Ergül Eroğlu, Drews, Ceyda Aktaş, Sabriye Gönülkırmaz, Hunter, Simone Lee (Melisa Memiş, Simay Kurt, Buse Melis Kara, Bahar Akbay)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Ceyda Durukan, Duygu Düzceler, Fulden Ural, Jineiry Martinez, Lopez, Brayelin Martinez (Erce Kasapoğlu, Sedef Sazlıdere, Seda Arısoy, Darya Özbek, Gözde Dal, Nikolaeva, Ezgi Akyaldız)

Setler: 21-25, 25-23, 25-12, 25-15

Süre: 106 dakika (29, 33, 22, 22)

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.