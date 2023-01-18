Igor Tudor tarihe geçti!
Fransa Ligue 1'de bir dönem ülkemizde Karabükspor ve Galatasaray'ı da çalıştıran İgor Tudor'un teknik direktörlüğünü yaptığı Cengiz Ünder'li Marsilya, geçtiğimiz hafta sahasında Lorient'i 3-1 yendi. Tudor, 19 hafta sonunda kulüp tarihinde 21. yüzyılda 42 puana (3. sırada) ulaşmayı başaran ilk teknik adam unvanını elde etti.
Fransa Ligue 1'de bir dönem ülkemizde Karabükspor ve Galatasaray 'ı da çalıştıran İgor Tudor'un teknik direktörlüğünü yaptığı Cengiz Ünder'li Marsilya, geçtiğimiz hafta sahasında Lorient'i 3-1 yendi.
Tudor, 19 hafta sonunda kulüp tarihinde 21. yüzyılda 42 puana (3. sırada) ulaşmayı başaran ilk teknik adam unvanını elde etti.