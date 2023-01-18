Igor Tudor tarihe geçti!

Fransa Ligue 1'de bir dönem ülkemizde Karabükspor ve Galatasaray 'ı da çalıştıran İgor Tudor'un teknik direktörlüğünü yaptığı Cengiz Ünder'li Marsilya, geçtiğimiz hafta sahasında Lorient'i 3-1 yendi.

Tudor, 19 hafta sonunda kulüp tarihinde 21. yüzyılda 42 puana (3. sırada) ulaşmayı başaran ilk teknik adam unvanını elde etti.