Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya elenen ve Serie A'da da son olarak evinde Benevento'ya mağlup olan Juventus şampiyonluğun uzağında kaldı. Siyah beyazlıların ligdeki 9 yıllık şampiyonluk serisi bu sezon son bulacağa benziyor.

İtalyan basını Corierra della Sera'nın haberine göre Juventus'ta kötü gidişin faturası teknik direktör Andrea Pirlo'ya kesilecek. Pirlo'nun yerine düşünülen ismin ise yardımcılığını da yaptığı Igor Tudor olduğu iddia edildi.

Haberde ekonomik şartlar nedeniyle Juventus'un yeni bir teknik direktöre imza attırmayı düşünmediği ve tecrübesinden hem de takımı tanımasından dolayı Hırvat çalıştırıcıyı takımın başına getirmeyi planladığı vurgulandı. Tudor, Ağustos 2020'den beri siyah beyazlı kulüpte yardımcı antrenörlük görevini sürdürüyor.

Karabükspor ve Galatasaray 'ı çalıştırdı

Türk futbolcunun yakından tanıdığı Igor Tudor, 2015-2017 yıllarında Karabükspor ve 2017-2018 yılları arasında ise Galatasaray'ı çalıştırmıştı.